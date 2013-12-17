عمرو الشوبكي: النظام شبه الرئاسي هو الأفضل لمصر

كتب : جهاد أحمد الإثنين 16-12-2013 23:03

قال الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن "فلسفة نظام الحكم في الدستور الجديد تقوم على النظام شبه الرئاسي، وهو النظام الأمثل لمصر".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" أن النظام شبه الرئاسي لا يتيح للرئيس صلاحيات مطلقة، ولكن سيشاركه رئيس الوزراء، ولكن يظل للرئيس صلاحيات أكثر منه، كحل البرلمان باستفتاء شعبي، وتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة لن يقتصر على موافقة الرئيس، ولكن يجب موافقة البرلمان أيضا.