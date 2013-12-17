الشوبكي: إقرار الدستور قبل انتخابات البرلمان والرئاسة تدارك لأخطاء الماضي

كتب : جهاد أحمد الإثنين 16-12-2013 23:22

قال الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن صياغة الدستور قبل انتخاب برلمان ورئيس جمهورية تدارك لأخطاء الماضي ،مؤكدا ضرورة التوافق على الدستور ومن ثم التنافس السياسي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد الشوبكي، خلال لقائه الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن هناك عديدا من الشائعات تطال الدستور الجديد، والتي تهدف إلى تعطيل خارطة الطريق، مطالبا بقراءة الدستور جيدا والمشاركة في الاستفتاء عليه.

وأضاف الشوبكي، أن لجنة الخمسين أصرت أن تكون المواد المتعلقة بوزير الدفاع والقوات المسلحة انتقالية حفاظا على الأمن القومي لأن الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته تآمروا على الجيش، مؤكدا أنه يرى إمكانية تعديل هذه المواد بعد مرور الفترة الرئاسية الأولى والتأكد من وجود رئيس يدعم الجيش ويطوره.