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"ستار أكاديمي": السعودي عبدالله والمصريّة رنا في دائرة الخطر

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"ستار أكاديمي": السعودي عبدالله والمصريّة رنا في دائرة الخطر "ستار أكاديمي": السعودي عبدالله والمصريّة رنا في دائرة الخطر
مايا دياب وفوديل ضيفا البرايم الثالث عشر

كتب : الوطن الثلاثاء 17-12-2013 01:05

انتهت فترة الراحة التي قدّمتها رئيسة الأكاديميّة كلوديا مرشيليان للطلاّب، بعد ثلاثة أشهر من الجهد المتواصل، وعادت استعدادات الطلاّب للمراحل النهائيّة من البرنامج، حيث خضعوا لامتحان الإيفال مساء أمس.

وبعد تقييم الأساتذة، دخل كلّ من رنا من ، وعبدالله من المملكة العربيّة السعوديّة دائرة خطر التسميات، وهي المرّة الثانية التي يقف فيها الاثنان في دائرة الخطر.

ختام البرايم الثالث عشر، سيقام بحضور النجمة مايا دياب وفنان الراي الجزائري الشاب فوديل، وسيحدّد مصير الطالب الذي سيعود للأكاديميّة بتصويت الجمهور، وينضم إلى زملائه محمود، سكينة، جان وزينب للمنافسة في السهرات الثلاث المتبقّية من "ستار أكاديمي".

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