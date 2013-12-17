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تجاوز مستخدمى الإنترنت فى كوريا حاجز 40 مليون شخص

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تجاوز مستخدمى الإنترنت فى كوريا حاجز 40 مليون شخص تجاوز مستخدمى الإنترنت فى كوريا حاجز 40 مليون شخص

أظهر مسح أُجرى فى كوريا الجنوبية، أن عدد مستخدمى الإنترنت تخطى عتبة 40 مليون شخص، مع وصول نسبة استخدام الإنترنت إلى 80%.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، وصل عدد مستخدمى الإنترنت فى البلاد التى يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة إلى 40.08 مليون مستخدم، اعتبارا من سبتمبر مقابل 38.12 مليون شخص قبل عام.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المسح جرى على 77.402 ألف كورى جنوبى ما فوق الثلاث سنوات، و30 ألف أسرة فى الفترة من الأول من يوليو إلى 31 سبتمبر.

وأظهر المسح أن 8 أسر من بين 10 أسر، أو نحو 79.7%، تملك هواتف ذكية مقارنة مع 65% عن عام 2012.

وكانت الفئة العمرية بين 20 و29 عاما هى الأكثر نشاطا فى استخدام الإنترنت مسجلة نسبة 99.9%.

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