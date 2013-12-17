بعد انسحاب شمس من المنافسة أحلام ترد: يا عوازل فلفلوا

بعد النتائج الأوّليّة التي أسفرت عنها نتائج استفتاء "سيدتي نت" لنجمة الأغنية لعام 2013، الذي يشارك فيه عدد كبير القراء، الذين يصوّتون للنجمات المتنافسات، اشتعلت الحرب بين جمهوري الفنانتين أحلام وشمس، بعد حصول أحلام على نسبة 17.44%، مقابل حصول شمس على نسبة 0.6%، وهو ما أدّى إلى انسحاب شمس من التصويت، مشكّكة في نتائج الاستفتاء.

واعتبر جمهور شمس في تغريدة، أعادت نشرها على حسابها الشخصيّ، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي شهد حرباً كلامية مستترة بينها وبين زميلتها: "مساء الخير فانز شمس الحبيب، من هنا نعلن مقاطعتنا وانسحابنا من تصويت مجلة "سيدتي"، لعدم نزاهة المنافسة والتصويت".

فتردّ شمس متضامنة مع الدعوة، قائلة: "بناء على طلب سنافري، نعلن انسحابنا من التصويت، لوجود شكوك حوله، أشكر تفاعلكم حبايبي السنافر وتعبكم".

ولم ينته إعلان شمس عند هذا الحد، بل توجّهت بالنقد إلى شخصية لم تسمّها، قائلة: "بطلي تراقبين يا أم ٤٤ اتفضي حق ورعانج حق دلاغج شوفي منو بكرا يصرف عليكم ونزلوا في تويتر ساعة صورة تكت طيران وساعة طيارة خاصة وهايطي أحسن".

وعادت شمس لتهاجم الشخصية التي لم تسمّها، والتي تشير فيه إلى أحلام، متّهمة إياها بعمل السحر قائلة: "آه، نسيت الموضوع الخطير والمهم أكبر ساحرة على مستوى الخليج، تطبخ للناس وتأكلهم سحر وخدامتها اعترفت عليها في الشرطة وجدام الناس".

وبعد إعلان شمس انسحابها، قامت أحلام والفانز الخاص بها بالسخرية منها، من دون تسميتها، فكتبت أحلام تغريدة، جاء فيها: "انسحاب ليه هو أصلاً فيه أحد ملقيهم قفا عشان يلقيهم وجه !! انسحاب". هههههههه يا رب الشماتة ما تجوز.

ومما جاء في تغريدات أحلام تعليقاً على انسحاب شمس " من يواجه الجيش الحلومي أكيد انسحاب ساحق. يا عوازل فلفوا".

كما كتبت أحلام "الجيش الحلومي يضرب بيد من حديد ينتشر بسرعة البرق لحد يتحدانا ترانا قدها قول وفعل سمعتو يالنمل".

وتحدّت أحلام كل من يشارك في الاستفتاء قائلة " افتخر أني أحلام وأنّ الحلوميين جزء مني ويمثلوني، لأن ما يمثل أحلام إلا اللي يشبهها في كل شي ومثل ما تعلمت إني ما أرضى إلا بالمركز الأول".

ورغم طلب شمس من جمهورها عدم التصويت لها، لا تزال المنافسة مشتعلة بين نجوم ونجمات "سيدتي نت" للفوز بلقب نجم ونجمة 2013.

يبقى أن نذكر أن الفنانة إليسا والفنان كاظم الساهر فازا في استفتاء العام الماضي.

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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