أطباء الأطفال ينصحون بتجنب الحليب الخام بسبب مخاطر العدوى

أكدت اللجنة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على الأمراض المعدية ولجنة التغذية، أنه ينبغى حظر مبيعات الحليب غير المبستر، والجبن بالإضافة إلى المنتجات ذات الصلة.

وأشارت مجموعة من أطباء الأطفال اليوم الاثنين، على صحيفة رويترز الإخبارية، إلى أن النساء الحوامل والرضع والأطفال لا ينبغى لهم شرب الحليب غير المبستر أو الخام، بسبب مخاطر العدوى.

> وأوضحت أن البسترة تقتل البكتيريا التى يمكن أن تكون موجودة فى الحليب الخام، وأنها تنطوى على تسخين الحليب إلى ما لا يقل عن 161 درجة فهرنهايت لمدة أكثر من 15 ثانية ثم تبريده بسرعة.

من جانبها، أكدت كاثرين البوار، وهى دكتورة فى جامعة كورنيل، على ضرورة الحصول على فرصة لحاجز السلامة "البسترة".

وأشار جليس، وهو يدرس سلامة الغذاء فى جامعة كورنيل فى إيثاكا، نيويورك، وعميد الزراعة وعلوم الحياة ومدرس فى طب الأطفال، إلى أن اللبن المبستر يمثل 97٪ على الأقل من منتجات الألبان المستهلكة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من شحن الحليب الخام للاستهلاك البشرى عبر حدود الولاية، ولكن بيعه لا يزال قانوناً فى العديد من الدول، حيث إن الحليب الخام يمكن أن يحمل البكتيريا مثل إى كولاى والسالمونيلا من الحيوانات المريضة أو الاتصال مع السماد، فيما تزال بعض الجماعات تعزز الحليب الخام على أساس الدراسات التى تشير إلى عدم ارتباطه بانخفاض خطر الحساسية والربو.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن المنتجات فى عام 1998 حتى عام 2011 تسببت فى وجود 284 شخصا بالمستشفيات ووفاة شخصين.

وقد يأتى تلوث الحليب الخام أثناء الحلب أو التخزين أو حلب الأبقار التى قد تكون مريضة، ويعرض المستهلك لأمراض خطيرة ومهددة للحياة مثل الولادات والإجهاض عند النساء الحوامل، والتهابات الدم فى كلا من الأطفال الصغار والنساء الحوامل.

وقد أوضح جاتندر باهاتيا من مستشفى الأطفال فى جورجيا فى أوغوستا، وهو واحد من المؤلفين الرئيسيين للبيان، أنه بالإضافة إلى الأطفال والنساء الحوامل، فإن الحليب الخام يشكل مخاطر صحية للأشخاص الذين يعانون بضعف فى الجهاز المناعى، مؤكدا على ثبوت فوائد البسترة .