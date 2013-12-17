بلاغ يتهم الجزيرة بتحريف رسالة مؤيد للدستور لـ"مع الشرعية" بالبحيرة

حرر محمد عشيبة، موظف بشركة الخدمات التجارية والبترولية "بتروتريد" محضراً رسمياً حمل رقم 4852 إدارى قسم شرطة كفر الدوار، ضد قناة الجزيرة مباشر مصر اتهمها بتضليل الرأى العام ونشر أخبار كاذبة.

وأكد عشيبة، أمام العميد محمد عمار رئيس فرع البحث الجنائى بالمحافظة أن "قناة الجزيرة مباشر مصر" قامت بنشر رسالة كاذبة على الشريط الإعلانى بالقناة، منسوب له كان نصها "محمد عشيبة كفر الدوار مع الشرعية"، مؤكداً أن هذه الرسالة مزيفة ومضللة للرأى العام، وليس لها أساس من الصحة، مؤكداً أن الرسالة الأساسية التى قام بإرسالها للقناة كان نصها "نعم للدستور محمد عشيبة كفر الدوار".

وحذر عشيبة جموع الشعب المصرى من حملة التضليل التى تشنها قناة "الجزيرة" المؤيدة لتنظيم الإخوان، التى تهدف لحدوث انقسام وفتنة فى الشارع المصرى من خلال تبنيها حملة مقاطعة للدستور.