الطب الشرعي: 627 قتيلًا في فض "رابعة" و 21 بـ"النهضة"

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 17-12-2013 02:11

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، إن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية شهدت مبالغات كبيرة وصلت لحد وصفها بالألاف، مؤكدا أنه وفقا لمشرحة زينهم تم تشريح 377 جثمان.

وأضاف عبد الحميد خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2" أن هناك 167 جثمانًا تم الكشف الظاهري عليهم فقط في مسجد الإيمان، بسبب رفض ذويهم التشريح، مؤكدا مصرع 8 ضباط شرطة في فض "رابعة" ليكون إجمالي القتلى 627 بما فيهم الجثث المجهولة التي لم يتعرف عليها أحد حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الأرقام موثقة لدى الطب الشرعي بالأسماء.