أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

الطب الشرعي: 627 قتيلًا في فض "رابعة" و 21 بـ"النهضة"

Google+ Print
الطب الشرعي: 627 قتيلًا في فض "رابعة" و 21 بـ"النهضة" الطب الشرعي: 627 قتيلًا في فض "رابعة" و 21 بـ"النهضة"

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 17-12-2013 02:11

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، إن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية شهدت مبالغات كبيرة وصلت لحد وصفها بالألاف، مؤكدا أنه وفقا لمشرحة زينهم تم تشريح 377 جثمان.

وأضاف عبد الحميد خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2" أن هناك 167 جثمانًا تم الكشف الظاهري عليهم فقط في مسجد الإيمان، بسبب رفض ذويهم التشريح، مؤكدا مصرع 8 ضباط شرطة في فض "رابعة" ليكون إجمالي القتلى 627 بما فيهم الجثث المجهولة التي لم يتعرف عليها أحد حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الأرقام موثقة لدى الطب الشرعي بالأسماء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم