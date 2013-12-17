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تراحم عسير توزع 43 شيك كفالة أسرة سجين

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تراحم عسير توزع 43 شيك كفالة أسرة سجين تراحم عسير توزع 43 شيك كفالة أسرة سجين

    قامت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة عسير بتوزيع ما يزيد عن 43 شيك كفالة أسرة سجين بدعم من الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بمبلغ فاق ال  160,000 ريال بواقع 4,000 ريال لكل أسرة سجين ممن تم ترشيحهم حسب ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم الدنيوية، وتعد هذه البادرة من أولويات برامج الدعم المادي للعام الحالي والذي اعتزمت لجنة تراحم عسير من خلاله إطلاق عدة برامج جديدة ومتنوعة تصب في خدمة أسرة السجين والمفرج عنه بالإضافة لبرامج توعوية وتأهيلية للنزلاء، يُذكر أن اللجنة تعمل حالياً لإعداد برنامج تدريبي في مجال الحاسب الآلي للنزلاء والنزيلات بالتعاون مع إدارة سجون منطقة عسير وسيتم تنفيذه في الفترة القادمة حيث تسعى اللجنة لأن يضم أكبر عدد من المستفيدين.

كما صرح المدير التنفيذي للجنة الاستاذ يوسف بن منصور الزامل أن اللجنة قامت بتوزيع كميات كبيرة من ملابس الشتاء والبطانيات لمساعدة النزلاء وأسرهم على مواجهة موجة البرد لهذا العام، وقد حُدد موعد ابتداء من الاسبوع القادم لصرف الكميات لجميع سجون المنطقة حسب الاحتياجات وكذلك من أجل توزيعها على أسر النزلاء في المحافظات البعيدة لمنع تكبد العناء والحضور لمقر اللجنة.

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