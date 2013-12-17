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احذر الخلط بين النخالة الوردية والصدفية لتشابه الأعراض بينهما

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احذر الخلط بين النخالة الوردية والصدفية لتشابه الأعراض بينهما احذر الخلط بين النخالة الوردية والصدفية لتشابه الأعراض بينهما

تسأل قارئة عن العلامات المميزة للإصابة بداء النخالة الوردية، وما هو العلاج؟.

يجيب الدكتور "هانى الناظر"، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا: النخالة الوردية، مرض جلدى، يبدأ ظهوره على صورة بقعة مستديرة، لونها وردى اللون، وتكسوها قشور خفيفة، ثم يتبعها بعدة أيام، ظهور بقع أخرى بنفس الشكل، ولكنها تختلف فى المساحة من عدة ملليمترات لعدة سنتيمترات.

ويشير الناظر، إلى أن المصابين بالنخالة الوردية جميعهم، يصاحبهم رغبة شديدة فى الحكة، وتنتشر لتصيب مناطق الصدر، والبطن، والرقبة، والذراعين، وأحيانًا تصل للفخذين، والمرض يستمر حوالى من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، حتى تختفى الأعراض.

وقد حاول العلماء، تفسير سبب الإصابة بالمرض، فاعتبره البعض حساسية وآخرون اعتبروه ناتجًا عن التوتر، ولكن أحدث الأبحاث، تشير إلى أنها إصابة فيروسية، ويرجح النظرية الأخيرة، أن المرض يصيب الإنسان مرة واحدة، ولا تعاوده الإصابة مرة أخرى، ومن المهم عدم الخلط بين النخالة الوردية، ومرض الصدفية، لتشابه الأعراض بينهما أحيانًا، لذلك لابد من اللجوء لأخصائى الجلدية للتشخيص، والعلاج، الذى يعتمد فى حالة النخالة الوردية على استخدام محاليل ملطفة، مثل الكلامينا، مع تناول مضادات الهستامين بكميات مناسبة، ولا ينصح باستخدام الكورتيزون، سواء كان موضعيًا، أو داخليًا.

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مصر 365