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رئيس شركة مياه الشرب ووكيل صحة البحيرة ينفيان صحة تلوث المياه

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رئيس شركة مياه الشرب ووكيل صحة البحيرة ينفيان صحة تلوث المياه رئيس شركة مياه الشرب ووكيل صحة البحيرة ينفيان صحة تلوث المياه

نفى المهندس خالد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى البحيرة، ما تردد من شائعات حول تلوث مياه الشرب بمدينة دمنهور، مؤكداً عدم صحة هذه الشائعات تماماً.

وشدد "حسين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على سلامة وجودة المياه ومطابقتها للمواصفات الصحية العالمية، مناشدا بالمواطنين عدم تصديق أى الإشاعات التى تثير البلبلة، مشددا على أن الشركة خدمية فى الإطار الأول، وتعمل بما فيه خدمة وصالح المواطنين، مضيفاً أن ما حدث أمس من انقطاع مفاجئ للمياه بمدينة دمنهور كان بسبب كسر مفاجئ فى الخط الرئيسى للمياه، بشارع المعهد الدينى بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، وتم إصلاحه فى وقت قياسى.

من جانبه أكد الدكتور محمد منيسى، وكيل وزارة الصحة، أن المياه بحالة جيدة، ولم تسجل المستشفيات أى حالة تسمم نتيجة مياه الشرب، وأخذت عينات عشوائية من مناطق مختلفة من المدينة لتحليلها، عن طريق معامل مديرية الصحة ومعامل شركة المياه، مشيراً إلى أنه أرسل عينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة للاطمئنان على مطابقة المياه للمواصفات القياسية.

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مصر 365