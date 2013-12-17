أبو تريكة يؤازر زملائه معنويا قبل مواجهة مونتيري

حرص محمد أبو تريكة نجم الأهلي على مصاحبة زملائه في تدريب يوم الاثنين قبل ملاقاة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية رغم غيابه بسبب الإصابة وذلك لرفع معنوياتهم.

ويلعب الأهلي مع مونتيري في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بمونديال الأندية الذي تستضيفه المغرب.

وأقيم تدريب الأهلي على احد الملاعب الفرعية لاستاد مراكش الذي يستضيف اللقاء.

وأكد أبو تريكة على مساندته لزملائه قبل المبارة المهمة ولم يتوقف عن الحديث مع كل عناصر الفريق على أهمية مباراة الاربعاء.

وطالب الساحر زملائه بضرورة بذل أقصى جهد لإحراز الفوز والظهور بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته كبطل للقارة الإفريقية.