بواتنج: دوري الأبطال؟ بايرن لا يفكر سوى في كأس العالم

شريف حسن - المغرب

أكد جيروم بواتنج مدافع بايرن ميونيخ الألماني عن تركيز فريقه في كأس العالم للأندية والتتويج بها، رافضا الحديث عن قرعة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة مواجهة بايرن لأرسنال في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في حين يواجه البافاري جوانزو الصيني بنصف نهائي مونديال الأندية مساء الثلاثاء.

وقال بواتنج في تصريحات تابعها مراسل FilGoal.com بالمغرب: "لا نريد التحدث عن قرعة دوري الأبطال، جئنا هنا لكأس العالم وسنترك كل شيء لوقته المناسب".

وأضاف "نريد الفوز باللقب لتأكيد جدارتنا ونتمنى تحقيق الهدف".