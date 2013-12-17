نصائح للفتاة المقبلة على الزواج فى الطقس البارد

الفتاة التى تنوى الزواج فى مثل هذا الطقس شديد البرودة، عليها أن تنتبه إلى بعض الاحتياطات الصحية، التى تساعدها لكى تنعم بالصحة فى بداية الزواج.

تقدم الدكتورة ابتسام عمرو، استشارى الأمراض التناسلية والجلدية، بعض النصائح للفتاة حديثة الزواج فى الطقس البارد منها:

أولا،: اهتمى بتدفئة الجسم جيدًا، ولا تفرطى فى ارتداء الملابس الخفيفة، حتى لا تصابى بالبرد فى أعضاء الجهاز التناسلى، مما قد يعيقك عن إقامة علاقة مع زوجك بسهولة.

ثانيا،: توقفى قبل الزفاف بـ3 أشهر عن تناول الطعام المالح، والأطعمة الحارة، حتى لا تعانى من مشكلات فى الجهاز البولى كالالتهابات المهبلية، والإفرازات غير المرغوبة، والحكة، والحرقان فى البول.

ثالثا،: قومى بالاحتفاظ بالزيوت طبيعية، كزيت اللوز، وزيت الخروع، والنعناع فى حقيبة سفرك عند قضائك شهر العسل وكذلك الكريمات المرطبة، والجلسرين، وماء الورد، حتى تتمكنى من ترطيب بشرتك، التى تتأثر بشدة فى الطقس البارد، وقومى بوضعها ليلا على أجزاء جسمك الجافة، عند الخلود إلى النوم.

رابعا،: تناولى كميات كبيرة من الأطعمة الطازجة، والخضروات الخضراء، والورقية، وتناولى المياه المعدنية بشكل منتظم حتى تحافظى على نعومة البشرة، ولا تجهدى نفسك فى تنعيمها وترطيبها.

خامسا،: استخدمى الواقى من الشمس على وجهك، خلال النهار، ولكن احرصى على التعرض لها، حتى تحصل بشرتك على ما تحتاجه منها، وتقيها فى نفس الوقت من أضرارها.