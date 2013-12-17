الشوبكي: البرلمان هو من يختار الحكومة ولكن يترك للرئيس الوزرات الأربع السيادية

أكد عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم فى لجنة الخمسين أن نظام الحكم فى مصر سيكون أشبة بالنظام شبة الرئاسى وهو أن يملك رئيس الوزراء لبعض صلاحيات رئيس الجمهورية, وللرئيس الصلاحيات الأكبر بجانب إمتلاكه لصلاحيات إستراتيجية مثل حل البرلمان وتشكيل الحكومة.

وقال الشوبكي ـ في مقابلة خاصة لبرنامج “الحياة اليوم” بثته قناة “الحياة” الفضائية الليلة، إن البرلمان هو من يختار الحكومة ولكن يترك للرئيس الوزرات الاربع السيادية، لأنه هو من يرسم ويحدد السياسيات الخارجية للبلاد وقضايا الدفاع وقضايا الأمن القومى وهذا متبع فى كل النظم الرئاسية وشبة الرئاسية.

وأشار مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين إلى أن الحكومة تملك جزءا مهما من إدارة الشؤون الداخلية وأصبح رئيس الحكومة يأتى بعد موافقة البرلمان، فإذا فشل الرئيس فى الحصول على أغلبية أعضاء البرلمان للموافقة على رئيس الحكومة، تنتقل الكرة إلى أعضاء مجلس الشعب ليختاروا رئيس الوزراء.

وأضاف الشوبكى أن النظام السابق هو نظام إستبدادى “ونحن أردنا أن نبنى نظام رئاسى ديمقراطى”، مشيرا إلى أنه من حق الرئيس حل البرلمان بعد إستفتاء شعبى.

أ ش أ