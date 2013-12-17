نادي دبي للمعاقين يثمن مبادرة «مجتمعي.. مكانٌ للجميع»

انطلاقاً من مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي "مجتمعي.. مكانٌ للجمي" التي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020 عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين ذوي الإعاقة، بادر نادي دبي للمعاقين الى اتخاذ خطوات عملية ملموسة تدعم وتؤازر المبادرة الجديدة بما تحمله من أهداف، حيث اشاد رئيس مجلس ادارة نادي دبي للمعاقين ثاني جمعة بالرقاد بمبادرة "مجتمعي.. مكانٌ للجميع".

معتبرا اياها بمثابة بصمة من سموه في اجندة الدور الرائع الذي تبذله وتتميز به امارة دبي في تمكين ذوي الاعاقة، وما هي الا امتداد لما حظيت به تلك الفئة من اهتمام جعل من امارة دبي حاضنة وعاصمة تنطلق منها كافة المبادرات التي من شأنها توفير سبل عيش كريم لذوي الاعاقة، كما انها تشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة ضمن اطار قانوني يضمن لتلك الفئة حقوقها ويعزز تحقيق تواجدهم في شتى قطاعات المجتمع، وهي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية في الإمارات، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم كل الفئات في المجتمع.

وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، كما استقبل أعضاء نادي دبي للمعاقين والعاملين به تلك المبادرة الانسانية بفرح عارم، مؤكدين استجابتهم لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في خدمة ذوي الاعاقة في المجال الرياضي والاجتماعي والثقافي، والعمل على ابراز دورهم في بناء المجتمع وهم حريصون على تنفيذ ما قاله سموه "من واجبنا أن نهيئ الفرصة كاملة لذوي الإعاقة كي يوظفوا المواهب والقدرات التي اختصهم الله بها فيما يفيدهم ويعود بالنفع على مجتمعهم".

من جانبه المدير التنفيذي لنادي دبي للمعاقين ماجد عبد الله العصيمي توجه بالشكر وعظيم الامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرة الكريمة لإخوانه من ذوي الاعاقة والتي تدل على حرصه ومتابعته الدائمة لتوفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع ولا سيما الفئة التي تحتاج عناية دائمة وهي فئة المعاقين القريبة جدا من قلب سموه، لاعبة نادي دبي للمعاقين ولاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوي للمعاقين "سهام مسعود الرشيدي"، أبدت فرحة كبيرة بمبادرة "مجتمعي مكان.. للجميع" .

وقالت: من خلال رؤيتي لهذه المبادرة سيستطيع ذوو الإعاقة التواصل مع المجتمع بكافة مجالات الحياة وبهذه الطريقة سيتعرف المجتمع ايضا على جميع الإعاقات وسبل التواصل معهم وهذا هو هدف ذوي الاعاقة بأن يتسنى للشخص المعاق تطوير مهاراته وتحويله الى عنصر فاعل ومنتج في المجتمع وسيستطيع أن يبدع في كل مجالات الحياة وليس فقط الرياضية.

الرباع الاماراتي محمد خميس بطل رياضة رفع الاثقال والذي حصد مؤخرا المركز الثاني على مستوى اسيا في بطولة اسيا المفتوحة المقامة في ماليزيا 2013، والمركز الثالث على المستوى المفتوح "الشبه عالمي" في نفس البطولة، قال: أشكر سموه على هذه المبادرة الطيبة التي منحنا اياها نحن ذوي الاعاقة والتي ستمكننا من تذليل كافة العراقيل التي نتعرض لها في حياتنا اليومية، كما ان مبادرة "مجتمعي مكان للجميع " هي تأكيد من سموه على حرصه على فئة ذوي الاعاقة وإيمانه بنا كأفراد قادرين على الانتاج والإبداع.