محافظة الفيوم تحصل علي المركز السادس في الدورى الثقافى البرلمانى للطلائع على المستوى القومى بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

كتب : عبدالرحمن سالم

تنظم وزارة الشباب "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" الدورى الثقافى البرلمانى للشباب والطلائع على المستوى القومى بالمدينة الشبابية بالإسكندرية خلال الفترة من 12 حتى 16 من ديسمبر الجارى، حيث ينفذ فعاليات الدورى للطلائع من 12 حتى 14 ديسمبر، وللشباب فى الفترة من 14 حتى 16/12/2013، وذلك فى اطار الاهتمام بتنمية الوعى السياسى لدى طلائع وشباب مصر وحثهم على الاطلاع والبحث فى المجالات المختلفة وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

يشارك بالدورى الفرق المصعدة للطلائع والشباب على مستوى جميع المحافظات باجمالى 270 طليع وهم من شاركوا بالمستويات الثلاث التى سبق تنفيذها على مستوى مراكز الشباب والادارات الفرعية والمحافظات شارك خلالها ما يزيد عن 60 ألف طليع

وتتناول موضوعات التسابق - التى تم اعدادها وفقا للمراحل السنية للمشاركين - المفاهيم السياسية والبرلمانية ومفاهيم التنشئة الوطنية وماهية البرلمان ودوره ووظائفه والدور الرقابى والتشريعى له، إلى جانب تطور الحياة السياسية والنيابية فى مصر ومعالم مصر القديمة والحديثة والقيم المجتمعية التى تساهم فى تنمية المجتمع، وذلك فيما يخص التنفيذ للمستوى الأول والثانى (على مستوى مراكز الشباب والإدارات الفرعية).

بينما تتناول موضوعات تسابق المستوى الثالث – والمنفذ على مستوى المحافظة - كل من الدستور ( انواعه وطرق اعداده – انواع الدساتير)، والنظم السياسية والانتخابية المقارنة ودور الأحزاب السياسية المصرية فى تنمية المجتمع.

والجدير بالذكر أن الفيوم حصلت علي المركز السادس في المسابقة بعد هزيمتها لمحافظة الأقصر وكان الفريق الذي شارك في الدوري البرلماني السياسي من مركز شباب سنورس والذي تضمن أعضاء أسرة ابدأ وبرلمان الطلائع بسنورس وهم عبدالرحمن سالم رئيس اللجنة السياسية بأسرة ابدأ ووكيل برلمان الطلائع سابقا ووليد عز الدين رئيس أسرة ابدأ سابقا ومحمد طارق رئيس اللجنة الاعلامية بأسرة ابدأ واحمد طارق أمين سر أسرة ابدأ ومحمود جابر أمين سر برلمان الطلائع بسنورس

ومن جانبه صرح محمد فؤاد منسق البرلمان علي مستوي المحافظة حرصه التام علي تهيئة فريق الفيوم علي المسابقة وانه سيبذل ما بوسعه حتي تحصل الفيوم علي مركزا من المراكز المتقدمه دائما ولاسيما بعد حصولها العام الماضي علي المركز السادس أيضا

وتستعد سنورس الآن بتجهيز فريق الطلائع الجديد الذي سيقوم بالدخول في المسابقة السنة القادمة وأعرب فريق ابدأ بسنورس عن استعداده التام لبداية التصفيات علي مستوي المحافظة شاكرا وزراة الشباب علي هذا المجهود العظيم الذي تقوم به

شبكةعيونالإخبارية

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