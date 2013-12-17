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غدا.. وزارة التضامن تستكمل تعديل مشروع قانون أداء الخدمة العامة للشباب

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غدا.. وزارة التضامن تستكمل تعديل مشروع قانون أداء الخدمة العامة للشباب غدا.. وزارة التضامن تستكمل تعديل مشروع قانون أداء الخدمة العامة للشباب

يستكمل الدكتور ياسر الرفاعى، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون المديريات، غدا الثلاثاء، اجتماعه مع لجنة إعداد قانون أداء الخدمة العامة الخاص بالشباب والفتيات خلال أيام.

وقال الدكتور ياسر الرفاعى، مساعد وزير التضامن، إن مسودة القانون ستتضمن ضرورة حصول الشاب أو الفتاة على راتب شهرى يعادل راتب المجند خلال تأدية الخدمة العامة عقب التخرج بدلا من المكافأة التى يحصلون عليها حاليا، ولا تتجاوز 4 جنيهات شهريا.

وكان الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى قد قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور ياسر الرفاعى، مساعد الوزير لشئون المديريات لتعديل مشروع قانون أداء الخدمة العامة للفتيات والشباب، على أن يتم إلزام كل الوزارات والهيئات الحكومية بتدريب الشباب عقب تخرجهم وتعيين من يثبت كفاءته.

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