صالح جمعة على بعد خطوة من الاحتراف في البرتغال

اقترب صالح جمعة لاعب وسط إنبي من خوض أول تجربة احتراف في مسيرته بالانضمام إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي بعد اتفاق إنبي والفريق الأوروبي على ضم اللاعب.

وقال عبد الناصر محمد المدير الإداري لإنبي لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "وافقنا على إعارة صالح جمعة لناسيونال ماديرا لمدة ستة أشهر بداية من يناير بنية البيع".

وأضاف "تم الاتفاق على المقابل المادي، وحصلنا على قيمة التعاقد ولم نتركه مجانا كما يشاع".

وتابع عبد الناصر "فقط يتبقى توقيع اللاعب وتعديل بعض البنود البسيطة وذلك سيتم خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير لنتقل اللاعب رسميا".

وسيجاور بذلك صالح جمعة علي غزال مدافع ناسيونال ماديرا، وسيكون خامس الثلاثي أحمد حسن كوكا مهاجم رايو أفي، وأدهم توتي وعمرو مختار لاعبا جيل فيسنتي.

وعن أسامة إبراهيم وأحمد رفعت ناشئا الفريق البترولي "لم يصلنا عروضا رسمية وكل العروض كلام وكلاء لا أكثر.. ليس معهم تفويضا من الأندية التي يتحدثون بإسمها".

يذكر أن ناسيونال ماديرا يحتل المرتبة الثامنة حتى الجولة الـ12 من الدوري البرتغالي برصيد 17 نقطة.