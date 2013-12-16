بايرن يطمع في ' مسك الختام ' أمام طموح صيني

يطمع بايرن ميونيخ في إثبات جدارته بعام مليء بالنجاحات المحلية والإقليمية عندما يواجه جوانزو الصيني بطل أسيا في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء.

بايرن يخوض أولى مبارياته في مونديال الأندية، وهو الحال نفسه أمام جوانزو بمدربه الإيطالي مارشيلو ليبي المدير الفني.

وعلى ذلك سيحاول جوانزو مواصلة نجاحه في البطولة بعد فوزه على الأهلي بهدفين نظيفين في أولى المواجهات.

وفي المقابل يأمل بايرن في تتويج عامه ببطولة خامسة ناجحة، وهو ما يسعى إليه بيب جوارديولا المدير الفني، لكي يهيء فريقه بحصد لقب أفضل نادي للعام المنتهي 2013 بجدارة.

مسك الختام

يتمنى جوارديولا أن ينجح في إكمال مسيرة يوب هاينكس الناجحة مع بايرن والذي تُوج بدوري أبطال أوروبا والدوري والكأس الألمانيين.

جوارديولا حصد مع بايرن السوبر الأوروبي، وقريبا من التتويج بالبطولة العالمية الأولى في تاريخ العملاق البافاري، والأولى للفرق الألمانية بشكل عام.

بايرن سبق له فاز على بوكا جونيورز الأرجنتيني في كأس الإنتركونتينتال والتي تقام بين الفائز بدوري أبطال أوروبا وكوبا ليبارتادوريس.

وقال جوارديولا عن اللقاء: "جوانزو يمتلك محترفين جيدين، ولكننا نسعى نحو اللقب الخامس هذا الموسم واستكمال مسيرة هاينكس الذي هو السبب في وجودنا الآن".

وأضاف "نضع كامل تركيزنا في الفوز باللقاء".

وهو ما اتفق فيه مانويل نويور حارس بايرن ميونيخ مع مدربه وأشار "هدفنا الأخير في هذا العام هو كأس العالم للأندية .. قدمنا نجاحات عديدة في الـ12 شهرا الماضيين وسيكون 2013 عام مميز لنا".

وأضاف "هذه البطولة تضم الفرق الأفضل في المسابقات والقارات المختلفة، وهي الآن فرصة حقيقية لإثبات أننا رقم واحد".

طموح جوانزو

"بنسبة 99% نسبة فوز بايرن ميونيخ على جوانزو، ولكن مازال هناك 1% سنلعب من أجله" مارشيلو ليبي المدير الفني للفريق الصيني.

طموح جوانزو لم يتوقف عند الفوز على بطل إفريقيا وسيحاول اللعب على الوصول للمباراة النهائية على حساب العملاق البافاري.

وأضاف ليبي "لدينا العديد من اللاعبين المرهقين الذي خاضوا عددا كبيرا من المباريات هذا العام والإجهاد البدني والذهني يصيبهم، ولكن فرصة مواجهة بايرن لا تتكرر".

وأتم "إنها من أكثر المباريات التي تمنحنا خبرة مطلوبة ورائعة".