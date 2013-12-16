نجوم بايرن متفائلون بمواجهة أرسنال ' أكثر خصم غير مرغوب فيه '

مدريد، (إفي): أجمع لاعبو فريق بايرن ميونخ الألماني على أن أرسنال الإنجليزي كان "أكثر خصم غير مرغوب به" قبل سحب قرعة ثمن نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا.

وتلقى حاملو لقب النسخة الماضية من التشامبيونز ليج نبأ الصدام للمرة الثانية على التوالي مع أرسنال بدور الـ16 اثناء وجودهم في مدينة أغادير المغربية، حيث يستعدون لملاقاة جوانجزو الصيني غدا الثلاثاء في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال القائد والظهير المخضرم فيليب لام في تصريحات صحفية "بكل تأكيد أرسنال كان أكثر خصم غير مرغوب فيه".

لكن لام اعتبر ملاقاة أرسنال مجددا "فأل خير"، حيث تعيد للأذهان نسخة الموسم الماضي التي توج بها البافاري، مضيفا "إنه خصم خطير، لكن هدفنا الطبيعي هو بلوغ ربع النهائي".

من جانبه يرى حارس المرمى مانويل نوير أن مواجهة أرسنال ستكون "ممتعة"، واتفق مع لام في أنها تبشر بالخير لتكرار سيناريو النسخة الماضية، كما أبدى سعادته بالالتقاء بزملائه في المانشافت ممن يدافعون عن قميص الفريق اللندني (أوزيل-ميرتساكير-بودولوسكي).

كان بايرن قد هزم "المدفعجية" في نفس الدور ذهابا في ملعب الإمارات 3-1 ، وخسر في أليانز أرينا 0-2.

كما شدد المدافع جيروم بواتينج على أن أرسنال كان "الاختيار الأصعب" بالنسبة لفريق مدينة ميونخ، لكنه أشار الى أن "من يريد الدفاع عن اللقب عليه أن يهزم الجميع".

وطالب المدافع البرازيلي دانتي بالتحلي بـ"تركيز شديد" امام أرسنال الذي يراه "أقوى من الموسم الماضي"، معترفا بأنه كان يود تجنب أرسنال وميلان.