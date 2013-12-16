برشلونة يلعب وديا في قطر دون معرفة الخصم

برشلونة، (إفي): اتفق نادي برشلونة الإسباني على خوض مباراة ودية في قطر خلال الربع الأول من عام 2014 بحسب الاتفاق الموقع مع جهاز قطر للاستثمار عام 2010.

وأوضح المتحدث باسم النادي الكتالوني توني فريتشا أن المباراة لم يتم تحديد موعدها بعد، كما لم يتم تحديد هوية الخصم الذي سيلاقيه البرسا.

وقال فريتشا "لقد تم إبلاغنا بوجوب خوض مباراة ودية في قطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014".

ووفقا لعقد الرعاية الموقع مع جهاز قطر للاستثمار فإن نادي برشلونة يحصل على 32 مليون يورو حتى موعد انتهائه في 30 يونيو 2016.