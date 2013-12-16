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الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يطالب الرئيس بعودة نسبتهم في البرلمان

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الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يطالب الرئيس بعودة نسبتهم في البرلمان الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يطالب الرئيس بعودة نسبتهم في البرلمان

مؤتمر عمال السادات لتأييد الدستور

طالب محمد عبدالمجيد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين ، المستشار عدلى منصور بالتدخل الإنتقالى لإعادة نسبة 50% للعمال والفلاحين فى المجالس النيابة قائلاً ” إن ما حدث من إقصاء للعمال والفلاحين من لجنة الخمسين “كلام فارغ ” سيأخذ البلاد إلى خطر كبير لسنوات.

وأضاف هندى خلال مؤتمر تحالف عمال السادات واتحاد النقابات المستقلة بمدينة السادات محافظة المنوفية بملعب الحى الأول بالمدينة مساء اليوم ،قائلاً ” لم نتعلم من درس الإخوان التى قامت بإقصاء جميع الفئات مما أشغل ثورة 30 يونيو فكيف لا نأخذ العبرة بإقصاء جزء كبير من المجتمع المصرى يزيد عن نصفه” مشيراً إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية التدخل فى تعديل مسودة الدستور بدون أى محسوبية من أجل الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين ، كما كانت فى دستور 1971.

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