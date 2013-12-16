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أحد علماء "الأوقاف": فتوى علي جمعة بتأييد الله للدستور مرجعها "يد الله مع الجماعة"

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أحد علماء "الأوقاف": فتوى علي جمعة بتأييد الله للدستور مرجعها "يد الله مع الجماعة" أحد علماء "الأوقاف": فتوى علي جمعة بتأييد الله للدستور مرجعها "يد الله مع الجماعة"

كتب : محمد متولي الإثنين 16-12-2013 21:12

طالب علي المحمدي أحد علماء وزارة الأوقاف، بعدم فهم فتوى الدكتور علي جمعة بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أنه قال فتواه بناءً على أحاديث الرسول التي تدعو للتوحد وعدم التفرقة ومنها "يد الله مع الجماعة"، "وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية".

وأضاف المحمدي، في تصريح لـ"الوطن"، أن غالبية الشعب المصري موافق على الدستور، لأنه يحقق الاستقرار والأمن والأمان ويتيح الحريات، ويؤسس المؤسسات، ولفت إلى أن معنى يد الله تعنى قدرة الله، مشيرًا إلى أن "كلمة "الله يؤيده" للدكتور علي جمعة، جاءت بناءً على أننا جماعة، فكل من القضاء والمؤسسات والجيش والشرطة مع الدستور جماعة".

وأكد المحمدي أن "كل لفظ يقال الآن من الممكن تأويله، ونحن في وقت يأول فيه الكثير من الأقوال"، موجهًا النصح للدكتور علي جمعة بعدم الخروج بتصريحات أو فتاوى قد تثير جدلا في المجتمع، ومشددًا على ضرورة إبعاد الدين عن معترك السياسة.

كان الدكتور على جمعة، المفتي السابق، دعا إلى الموافقة على الدستور الجديد، في كلمته أمام المؤتمر التأسيسي الأول لجبهة " بلدي" بحضور العديد من الشخصيات العامة، بقوله "اذهبوا لتأييد الدستور، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يؤيده، لأنه يُعمِّر الأرض، ولأنه ضد الفساد والإلحاد، والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق".

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