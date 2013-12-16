المتحدث باسم مجلس الوزراء: تأمين الاستفتاء استحوذ على اجتماع مجلس المحافظين

كتب : جهاد أحمد الإثنين 16-12-2013 20:55

قال السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين بمجلس الوزراء اليوم ناقش أهم الإجراءات والاستعدادات لإجراء الاستفتاء على الدستور منتصف الشهر القادم.

وأضاف صلاح خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية دينا عبدالرحمن ببرنامج "بث مباشر" على قناة "CBC" أن المجلس ناقش أهم القضايا المطروحة على الساحة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الخطة الأمنية لتأمين الاستفتاء استحوذت على الجزء الأكبر من الاجتماع ، مشيرًا إلى عرض وزير الداخلية لخطة شاملة لتأمين الاستفتاء على الدستور.

وأكد صلاح حرص الحكومة على استقلالية عمل اللجنة العليا للانتخابات، بدليل حضور 16 وزيرًا للاجتماع لأول مرة في اجتماعات مجلس المحافظين، وعلى رأسهم وزراء الداخلية والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والزراعة والبترول والتجارة والصناعة والشباب والرياضة.