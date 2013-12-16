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خبير فلكى: العالم يتجه نحو الدفء العام ومناخ مصر لن يكون مثل إيطاليا

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خبير فلكى: العالم يتجه نحو الدفء العام ومناخ مصر لن يكون مثل إيطاليا خبير فلكى: العالم يتجه نحو الدفء العام ومناخ مصر لن يكون مثل إيطاليا

أكد الدكتور مسلم شلتوت، أستاذ بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن العالم بأكمله متجه ناحية الدفء العام وليس كما يشاع اتجاه البرودة، موضحا لن نجد يوما مناخها مثل جنوب إيطاليا ولكن سيأتى يوما وسيتحول مناخ شمال مصر ليكون مثل جنوبها.

وأضاف شلتوت فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الموجة الباردة التى شهدتها مصر وباقى دول العالم فى الأيام الماضية تعد استثناء فى الحالة العامة لجو الأرض ككل وليس انكسارا فى النظرية العالمية، مؤكدا أن كافة المؤشرات والأبحاث الفلكية والقياسات الأرضية وصور الأقمار الصناعية والظواهر البيولوجية أكدت توجه العالم ناحية الدفء.

وأشار الدكتور مسلم شلتوت، أن هناك الكثيرين استغلوا قلة الثقافة العلمية للشعب المصرى وأثاروا الشائعات حول تغير المناخ وتعرض البلاد لأسوأ شتاء منذ 100 عام وانخفاض درجات الحرارة لتصل إلى -3 أو -5 وهى معلومات ليس لها أى أساس من الصحة.

وعن تعرض البلاد لسيول خلال الأيام القادمة، أكد شلتوت عدم حدوث ذلك وأن مصر تتعرض لسيول دورية فى سيناء وبالصعيد وهى سيول سنوية ودورية مثل نوات البحر المتوسط فى الإسكندرية.

يأتى ذلك بعد تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى العديد من الأنباء حول تغير الأحوال الجوية فى مصر وأن مناخ فصل الشتاء سيكون الأسوأ منذ مائة عام والسبب فى ذلك حلول مصر محل جنوب إيطاليا مناخيا وهو ما نفاه خبراء الأرصاد والطقس.

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مصر 365

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