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هل للدهون قيمة صحية..وما هى؟

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هل للدهون قيمة صحية..وما هى؟ هل للدهون قيمة صحية..وما هى؟

نتعرض يوميا لتناول كم من ، التى تؤثر علينا فى غذائنا وبالرغم من أن الإكثار فى تناول الدهون أمر ضار بالصحة، إلا أن هناك حاجة ماسة لتناول الدهون فى غذائنا، ولكن من الأهم اختيار الأنواع المفيدة فهناك نوعان رئيسيان من الدهون، ولكن من المهم اختيار الأنواع المفيدة لنا التى تمد الجسم بالعناصر المفيدة.

هناك نوعان رئيسيان من الدهون، كما يوضح دكتور أحمد بيبرس خبير التغذية، قائلا الدهون نوعان منها المشبعة والدهون غير المشبعة، فالدهون المشبعة ضارة بالجسم، لأنها تزيد من مستوى الكولسترول بالدم وبالتالى تزيد من مخاطر التعرض للأزمات القلبية، لذا لابد من الحرص فى تناولها حتى لا نتعرض لعدد من المشكل الصحية، وهذه الأنواع تعرف بأنها دهون مشبعة لأن ذرات الكربون فيها، مرتبطة جميعها بذرات الهيدروجين.

أما الدهون غير المشبعة، ففيها بعض ذرات الكربون غير مرتبطة بذرات الهيدروجين، وهى مفيدة فى خفض الكولسترول، الضار فى الدم فيقلل ذلك الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وتوجد الدهون المشبعة بكثرة فى السمن النباتى، والزبدة، والقشطة، وجلود الدواجن، ودهون اللحوم، والأطعمة المقلية والمخبوزات الغربية، ومعظم أنواع الوجبات السريعة.

أما الدهون غير المشبعة فهى تكثر فى عدد من الأمثلة كالزيوت النباتية (مثل زيت الذرة، زيت دوار الشمس، زيت الزيتون)، والأسماك الدهنية (مثل الماكر يل والسالمون والتونة والسردين) والأفوكادو. لذا فإن المعرفة بالقيمة الحقيقية للدهون يقى من المشاكل المحتملة من تناولها بكثرة.

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مصر 365