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"تنمية روح المواطنة" لتلميذات ابتدائي في أسيوط

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"تنمية روح المواطنة" لتلميذات ابتدائي في أسيوط "تنمية روح المواطنة" لتلميذات ابتدائي في أسيوط

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك الإثنين 16-12-2013 20:22

نظم مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم ندوة ثقافية بعنوان "تنمية روح المواطنة"، وذلك لتلميذات مدرسة ناصر الابتدائية بقرية الدوير بمركز صدفا جنوب أسيوط بحضور 20 تلميذة من الصفين الخامس والسادس الابتدائي وبعض أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

صرح بذلك محمد بكري مدير مركز إعلام أبوتيج، وقال إن الندوة تضمنت العرض بطريقة مبسطة لفكرة المواطنة عبر العديد من الأمثلة والقصص، وكذلك الشرح والتمثيل والتوضيح للواقع الذي تعيشه الطالبات مراعاة لطبيعة أعمارهن.

وأضاف بكري أن أحمد مصطفى مسؤول الإعلام التنموي لجنوب أسيوط حاضر في اللقاء الذي حضره عبدالغني عباس مدير المدرسة ونادية عبدالباسط مسؤولة الإعلام التربوي، فضلاً عن مسئولي الأنشطة الثقافية والتربوية والمسرحية بذات المدرسة مشيرًا إلى أن اللقاء جاء ضمن سلسلة من الندوات تتبنها هيئة الاستعلامات لتبسيط وتوضيح قيمة المواطنة باعتبارها ركيزة بناء الدولة الجديدة.

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