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إنقاذ 92 مهاجرًا أفريقيًا قبالة طرابلس

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إنقاذ 92 مهاجرًا أفريقيًا قبالة طرابلس إنقاذ 92 مهاجرًا أفريقيًا قبالة طرابلس

عمل خفر السواحل الليبيون الاثنين على إنقاذ 92 مهاجرًا أفريقيًا قبالة طرابلس كانوا يحاولون عبور المتوسط للتوجه في شكل غير شرعي إلى أوروبا، وفق ما أعلن مسئول في البحرية الليبية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القوات البحرية العقيد أيوب عمر قاسم كما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية، بأن عملية إنقاذ المهاجرين تمت خلال أعمال الدورية والاستطلاع لخفر السواحل فجر اليوم بمنطقة شمال القرة بولي في شمال غرب البلاد.

وأضاف أن إنقاذ المهاجرين الذين تعطل زورقهم في عرض البحر تم بالتعاون مع الشركة التي تستثمر حقلاً نفطيًا في المنطقة المذكورة، وتابع: "تم إرجاع المهاجرين إلى ميناء طرابلس البحري وتم تسليمهم إلى مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية".

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