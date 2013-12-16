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مساعدة وزير الخارجية الأمريكى تتفقد أحوال اللاجئين السوريين بالعراق

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مساعدة وزير الخارجية الأمريكى تتفقد أحوال اللاجئين السوريين بالعراق مساعدة وزير الخارجية الأمريكى تتفقد أحوال اللاجئين السوريين بالعراق

قامت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشئون السكان واللاجئين والهجرة، آن ريتشارد، بزيارة إلى مدينة أربيل شمال العراق، وذلك لتفقد أحوال اللاجئين السوريين الموجودين هناك.

وقد اجتمعت ريتشارد خلال زيارتها لشمال العراق التى استغرقت ثلاثة أيام مع نيجيرفان بارزانى، رئيس حكومة إقليم كردستان ومحافظى إقليمى السليمانية وأربيل بشمال العراق وكذلك المسئولين عن معسكرات اللاجئين السوريين.

وأكدت المسئولة الأمريكية تفهم الولايات المتحدة الضغوط التى تواجهها الدول التى تستضيف الأعداد المتدفقة من اللاجئين السوريين، مشيرة إلى التزام واشنطن بمساعدة العراق لتحمل تلك الأعباء.

وقالت إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية تقدر بحوالى 1.3 مليار دولار لإغاثة المواطنين السوريين واللاجئين الذين تدفقوا إلى دول المنطقة، ويبلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون شخص.

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