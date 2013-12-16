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كأس العالم تصل الإمارات ' مسك الختام '

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كأس العالم تصل الإمارات ' مسك الختام ' كأس العالم تصل الإمارات ' مسك الختام '

بدأت النسخة الأصلية من كأس العالم زيارتها في الإمارات والتي تستغرق أربعة أيام بداية من أمس الأحد والتي كان في استقبالها يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة ومحمد بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس نادي الجزيرة.

وتمر كأس العالم في الرحلة التي تنظمها شركة "كوكاكولا" مع وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول العالم ب89 دولة قبل الاستقرار في البرازيل مستضيف المونديال في الصيف المقبل.

وبدأت كأس العالم رحلتها في الدول العربية والشرق الأوسط بداية من ، مرورا بالسعودية وقطر، قبل التوجه إلى أوروبا مباشرة.

وقال السركال في تصريحاته للصحفيين: "يسعدنا أن تكون دبي وأبو ظبي أخر محطات كأس العالم قبل التوجه لأوروبا".

وأضاف "سعداء بأننا في نهاية دول الشرق الأوسط لكي نكون مسك الختام قبل التوجه لأوروبا".

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