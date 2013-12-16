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«الداخلية»: متظاهرون «إخوان» طاردوا سائق سيارة بالمنصورة.. واعتدوا عليه بـ«أسلحة بيضاء»

  • مصر
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«الداخلية»: متظاهرون «إخوان» طاردوا سائق سيارة بالمنصورة.. واعتدوا عليه بـ«أسلحة بيضاء» «الداخلية»: متظاهرون «إخوان» طاردوا سائق سيارة بالمنصورة.. واعتدوا عليه بـ«أسلحة بيضاء»
قالت وزارة الداخلية، مساء الإثنين، إن نحو 200 شخص، من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، نظموا مسيرة بشارع الجيش، دائرة قسم ثان المنصورة، في محافظة الدقهلية.

وأضافت الوزارة، في بيان، مساء الإثنين، أن المتجمهرين عطلوا الحركة المرورية بالشارع، وأنه لدى محاولة محمد كمال بدر الدين، 34 سنة، المرور بسيارته الأجرة قيادته، قام عدد من المشاركين في المسيرة بالتعدي عليه بالسب، وإلقاء زجاجات «المولوتوف»، الحارقة، داخل السيارة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة.

 وتابعت الوزارة، في بيانها: «لدى محاولة قائد السيارة الفرار لاحقه عدد من المتظاهرين، وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافة، إلا أنه توفى متأثراً بإصابته».وتابع البيان: «تمكنت الأجهزة الأمينة من تفريق المحتجين وضبط 10 من مثيري الشغب». 

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