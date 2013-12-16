طرق التهوية الصحية للمنازل فى الشتاء القارس

تتسم المنازل فى الطقس البارد بالدفء، ويحاول أهل المنزل غلق النوافذ طوال اليوم، حتى لا يتسرب الهواء والصقيع، ولكنها سلوكيات خاطئة، يحذر الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى، وعضو جمعية أصدقاء الكبد، من مثل هذه السلوكيات غير الصحية، ويقدم عدة نصائح فى هذا الطقس قارس البرودة.

أولا،: قم بتدفئة المنزل ليلًا، – بعد غروب الشمس بقليل–، وأغلق نوافذ المنزل بالكامل، وحاول استخدام أجهزة تدفئة آمنة.

ثانيا،: فى بداية سطوع الشمس نهارًا قم بفتح نوافذ المنزل، وحاول التعرض لها أكبر وقت ممكن، وعرِّض جسمك لها حتى يتعافى ويستفيد من جرعته اليومية من أشعتها المفيدة، وحتى لا تتأثر هذه المعدلات فى الطقس البادرة بالتدريج.

ثالثا،: تأكد من تخلخل الهواء النظيف فى أركان المنزل بالكامل، فى ساعات سطوع الشمس فى نهار الشتاء، والغرف التى يصعب تهويتها عليك، بتخفيف الأثاث، والمفروشات فيها، وترك نوافذها مفتوحة أكبر وقت ممكن خلال اليوم.

رابعا،: لا تقومى بطبخ الطعام فى المنزل خلال ساعات الليل، وهو غير جيد التهوية، ومنافذه مغلقة، وعلى ربة المنزل أن تحاول الطهى فى ساعات النهار، وتهوية المنزل بعدها، حتى لا تتراكم الغازات، والروائح غير المرغوبة.

خامسا،: يعزل المريض بمرض فيروسى كالأنفلونزا، أو نزلات البرد فى حجرة خاصة فى المنزل، خلال الليل، والنوافذ مغلقة، والتهوية منعدمة، حتى لا يصاب باقى أهل المنزل بالمرض.

هذه النصائح تحقق للمنزل تدفئة سليمة وصحية، وتهوية صحية أيضا وواقية من الأمراض التى تنتشر مع برودة الطقس.