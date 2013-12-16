متى يكون "الخلع" العلاج الوحيد للأسنان

تتعدد الأسباب التى تؤدى لخلع الأسنان، ويعتبر الخلع هو الحل الأخير للقضاء على مشاكل الأسنان، ويواجه الأطفال، والكبار، العديد من الأضرار التى تلحق بالأسنان، والتى تدفعهم لخلع الأسنان.

يقول الدكتور باسم سيد العلى، استشارى أمراض الأسنان، إن الأسنان تتعرض لمشاكل كثيرة منها، تعرض الأسنان للتسوس، والكسر، أو الالتهاب الشديد، أو فى حالة تواجد أسنان تعوق ظهور أسنان أخرى، هنا سيضطر الطبيب لإجراء عملية الخلع، كما أن أمراض اللثة تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأسنان، وكلها أسباب تدفع الطبيب لاختيار خلع الأسنان، مشيرًا إلى أن هناك أنواعًا متعددة للخلع، إما بسيطة وهى تلك التى يتم إجراؤها على الأسنان الظاهرة تحت التخدير الموضعى، بينما يتم اللجوء للخلع الجراحى للأسنان، عندما لا يسهل الوصول إليها بعد ذلك، وعقب الخلع تتشكل جلطة دموية، ويحدث نزيف بعدها تتعافى الأسنان، ويختفى تماما النزيف بعد مرور 24 ساعة.

ويوضح العلى، أنه بعد عملية الخلع، قد يصف الطبيب للمريض بعض المضادات الحيوية، ومن الطبيعى أن تختلط بعض الدماء باللعاب بعد العمليات، ولفترة قد تصل إلى 72 ساعة، ولكن ما يحدث فى العادة، هو وقوف النزيف تمامًا خلال ثمانى ساعات بعد الجراحة، لذا فالخلع فى كثير من الأحيان، يعتبر هو الحل لمشاكل الأسنان.