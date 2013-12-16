أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث سيربأسوان

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث سيربأسوان مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث سيربأسوان

انقلاب سيارة-أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث سير بالطريق الصحراوى (أسوان – القاهرة).

كان اللواء حسن السوهاجى مديرأمن أسوان تلقى إخطاراً من مأمور مركز إدفو يفيد بوقوع حادث سير بالكيلو 85 بالطريق الصحراوى الغربى (- أسوان) حيث انفجر الإطار الأمامى لسيارة أجرة رقم ص و ا 5816 بقيادة محمد.ع 26 سنة سائق.

مما أدى إلى انقلاب السيارة ومصرع محمد.أ.ع ،وإصابة قائدها وإصابة علاء.ع.م 35 سنة.

وأكد شهود العيان أن السرعة الزائدة تسببت فى انفجار إطار السيارة مما أدى إلى انقلابها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم ، ونقلت الجثة إلى مشرحة إدفو وبكشف مفتش الصحة على المتوفى تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلى بالمخ.

تحرر المحضر رقم 15315 جنح إدفو و جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة