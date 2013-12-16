مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث سيربأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث سير بالطريق الصحراوى (أسوان – القاهرة).

كان اللواء حسن السوهاجى مديرأمن أسوان تلقى إخطاراً من مأمور مركز إدفو يفيد بوقوع حادث سير بالكيلو 85 بالطريق الصحراوى الغربى (مصر- أسوان) حيث انفجر الإطار الأمامى لسيارة أجرة رقم ص و ا 5816 بقيادة محمد.ع 26 سنة سائق.

مما أدى إلى انقلاب السيارة ومصرع محمد.أ.ع ،وإصابة قائدها وإصابة علاء.ع.م 35 سنة.

وأكد شهود العيان أن السرعة الزائدة تسببت فى انفجار إطار السيارة مما أدى إلى انقلابها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم ، ونقلت الجثة إلى مشرحة إدفو وبكشف مفتش الصحة على المتوفى تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلى بالمخ.

تحرر المحضر رقم 15315 جنح إدفو و جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.