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مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة بالمحلة لتناولهم وجبة فاسدة

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مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة بالمحلة لتناولهم وجبة فاسدة مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة بالمحلة لتناولهم وجبة فاسدة

العقيد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة

لقيت سيدة ونجلتها مصرعهن مساء اليوم الإثنين فيما أصيب زوجها ونجلته بعد تناولهم وجبة شعبية فاسدة بمنطقة الزراعة بأول المحلة ، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى المحلة العام وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كان العقيد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة قد تلقى بلاغاً من مستشفى المحلة العام بوصول أمونة علي الدريني ربة منزل ونجلتها مديحة 17سنة طالبة جثث هامدة وزوجها عاطف عبد الرشيد موظف بشركة غزل المحلة ونجلته حسنية مصابين بحالة إعياء شديدة.

وكشفت تحريات الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث أول المحلة ومعاونه النقيب أحمد السويدي تناول المذكورين وجبة طعام شعبية فاسدة أدت لإصابتهم بحالة تسمم نتج عنها مصرع الزوجة ونجلتها وإصابة الزوج ونجلته الصغرى بحالة إعياء شديدة
> تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية بالواقعة.

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