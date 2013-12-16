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"كهرباء فلسطين": 14 مليون دولار الخسائر الأولية نتيجة سقوط الأمطار

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"كهرباء فلسطين": 14 مليون دولار الخسائر الأولية نتيجة سقوط الأمطار "كهرباء فلسطين": 14 مليون دولار الخسائر الأولية نتيجة سقوط الأمطار

أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ورئيس مجلس إدارة شركة النقل الوطنية الفلسطينية للكهرباء، عمر كتانة، اليوم الاثنين، أن سلطة الطاقة تتابع باهتمام أزمة الكهرباء فى فلسطين لاسيما إثر المنخفض الجوى القطبى الذى تعرضت له المنطقة ما ضاعف معاناة المواطنين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونقلت وكالة "معًا" عن كتانة قوله: "إن سلطة الطاقة على تواصل دائم مع اللجنة الوزارية للبنية التحتية لبحث الأوضاع، وتقييم الخسائر والأضرار الحاصلة فى شبكات الكهرباء والناجمة عن المنخفض القطبى العميق".

وأشار "كتانة" إلى أن سلطة الطاقة أرسلت تقريرًا شاملاً لمجلس الوزراء حول الأضرار التى ألمت بقطاع توزيع الكهرباء، ويشير التقرير إلى أن حجم الخسائر الأولية التى تم حصرها حتى اللحظة بلغ ما يزيد على 14 مليون دولار، وتم تقدير حوالى ثمانية ملايين دولار لشراء معدات إضافية لشركات توزيع الكهرباء تمكنها من زيادة فاعليتها فى مواجهة ظروف مشابهة.

وفى سياق متصل، أكد "كتانة" أنه تم البدء بضخ كميات من الوقود المخصّص لتشغيل محطة كهرباء غزة، عقب تحويل 10 ملايين دولار لخزينة السلطة الفلسطينية من قبل قطر لشراء الوقود لتشغيل محطة القطاع، مضيفًا أن دولة قطر الشقيقة تعهدت بإرسال سفينة محمّلة بالوقود تكفى لتشغيل المحطة لمدة أربعة أشهر.

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