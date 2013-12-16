بلير يعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة

أعرب تونى بلير، ممثل اللجنة الرباعية الدولية، عن بالغ قلقه حيال الأوضاع الإنسانية الخطيرة فى قطاع غزة، لاسيما فى ظل العاصفة الأخيرة التى زادت من الظروف السيئة فى الأساس فى القطاع.

وقال بلير، فى بيان صحفى صدر اليوم الاثنين عن مكتبه، "لقد كان للظروف الجوية السيئة آثارا كارثية على الوضع الإنسانى هناك، تاركة آلاف الأشخاص بلا مأوى والعديد من المنازل المدمرة، ولقد أدت الظروف الجوية الصعبة إلى تدهور آخر فى الأوضاع المتردية أصلا فى غزة والتى تعانى من أزمة مستمرة فى الطاقة، وتقييد لحركة البضائع من وإلى القطاع".

وثمن بلير الإجراءات الأخيرة التى قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وسهلتها حكومة إسرائيل بهدف تخفيف الآثار المباشرة للعاصفة، والتى شملت إدخال مضخات للمياه ومساعدات إنسانية و1.2 مليون لتر من الوقود الصناعى لمحطة الكهرباء فى غزة عبر المنحة القطرية.

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات حيوية فى الظروف الحالية، حيث زادت الآثار المترتبة على العاصفة الجوية من الضرورة الملحة للتدخل الفورى، بهدف تجنب مأساة وكارثة إنسانية فى القطاع، وبرهنت مجددًا على الحاجة إلى حل دائم للمشاكل التى يعانى منها الناس هناك".