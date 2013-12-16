توزيع 7 آلاف طن من الأسمدة الزراعية بقنا

أ. ش.أ

أكدت المهندسة إيمان محمد على، وكيل وزارة الزراعة بقنا اليوم الاثنين أنه تم توزيع 7 آلاف طن من الأسمدة الزراعية على جميع المزارعين، مشيرة إلى أنه تم الصرف لاحتياجات مزارعى قصب السكر والقمح بنسبه 100% وصرف 50% من احتياجات مزارعى الخضروات والفاكهة والمحاصيل الأخرى.

وأكدت وكيل وزارة الزراعة بقنا على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة بالمحافظة لتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بمديرية الزراعة لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى من المزارعين بسبب نقص الأسمدة الزراعية.

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