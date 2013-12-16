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وقفة مؤيدة للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد بالإسكندرية

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وقفة مؤيدة للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد بالإسكندرية وقفة مؤيدة للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد بالإسكندرية

شارك العشرات فى وقفة مؤيدة للاستفتاء على الدستور تدعو المواطنين للمشاركة فيه مساء اليوم الاثنين بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية وبمواجهة كورنيش المدينة، بعد أن حصل المتظاهرون على تصريح من مديرية أمن الإسكندرية لتنظيم الفعالية.

ورفع المشاركون فى الفعالية الأعلام المصرية ورددوا الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان، والمؤيدة لخارطة الطريق؛ فضلاً عن استخدام عدد من الأناشيد والأغانى الوطنية.

وتأتى تلك الفعالية فى إطار حملة تحمل اسم "اختار "؛ حيث قال منسقها وليم رشدى، إن الحملة تستهدف حث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد دون توجيه المواطنين بالتصويت بـ"نعم" أو "لا"، ولكن نبذ دعوات مقاطعة عملية الاستفتاء.

يُذكر أن منظمى الفعالية أخطروا مديرية أمن الإسكندرية بتنظيم الفعالية بطلب قدمه المحامى عبد الله جمال، منسق حملة الدفاع عن الجمهورية، بتعهد بالالتزام بقانون التظاهر الجديد.

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مصر 365

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