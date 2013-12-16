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أبو حامد يُكذب الإخوان: الجماعة ستشارك في الاستفتاء بـ"العناصر النائمة والجمعيات الأهلية"

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أبو حامد يُكذب الإخوان: الجماعة ستشارك في الاستفتاء بـ"العناصر النائمة والجمعيات الأهلية" أبو حامد يُكذب الإخوان: الجماعة ستشارك في الاستفتاء بـ"العناصر النائمة والجمعيات الأهلية"
البرلماني السابق: تظاهر الإخوان في يومي الاستفتاء محاولة لتشويه

كتب : محمد مصري منذ 19 دقيقة

أكد النائب البرلماني السابق، محمد أبو حامد، أن إعلان تحالف دعم الشرعية، الذي يتزعمه الإخوان، مقاطعته الاستفتاء على الدستور، أمر كان متوقعا، لافتًا إلى أنه متأكد من مشاركتهم من خلال ما يسمى بالعناصر النائمة للجماعة.

وقال أبو حامد، في تصريح لـ"الوطن"، إن الجماعة ستحاول تشويه استفتاء الدستور من خلال جمعياتهم الأهلية المصرح لها بمراقبة الانتخابات، موضحًا أن تظاهر الإخوان في يومي الاستفتاء محاولة أخرى لتشويه البلد أمام الرأي العام العالمي وإظهار عجز من خلال قناة الجزيرة.

وأوضح البرلماني السابق أن الإخوان تخشى إعلانها المشاركة في استفتاء الدستور والتصويت بـ"لا" خوفا من كشف حجمهم الطبيعي أمام الشعب، مضيفا أن التنظيم الدولي للإخوان يرفض المشاركة في الاستفتاء لأ ذلك يعني اعترافهم بـ30 يونيو.

وأكد أبو حامد، أن الجماعة ستشارك في استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية وستدعم مرشحا رئاسيا من خلال تنظيمهم الدولي، لافتا إلى أن إعلان الإخوان جماعة إرهابية كان سيجنب الدولة تلك المؤامرات.

كان تحالف دعم الشرعية الذي يتزعمه تنظيم الإخوان، أعلن مقاطعته للاستفتاء على الدستور الذي سيجري في 14 و15 يناير المقبل، ودعا إلى مليونية غدا، في أسبوع ما أسموه "الطلاب يشعلون الثورة"، فيما قالت حركة ما تدعى بـ"شباب ضد الانقلاب"، إنها ستتظاهر يومي الاستفتاء على الدستور.

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