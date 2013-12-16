أحمد دراج: هناك محاولات لترشيح شخصية مقربة من واشنطن لرئاسة الحكومة

وكيل مؤسسي "الدستور": البعض يحاول تشويه ثورة يناير بحجة قربه من السيسي .. وأرفض استبعاد كل أعضاء "الوطني" من السياسة

كتب : جهاد أحمد الإثنين 16-12-2013 18:38

أكد الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، أن هناك محاولة يقوم بها عدد من السياسيين "المقرّبين من أمريكا" لترشيح شخصية مقرّبة من الادارة الأمريكية لرئاسة الحكومة.

وأضاف دراج، خلال لقائه ببرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور2"، أن هناك مَن يحاول تشويه ثورة 25 يناير بحجّة قربهم من الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وهذا خطأ كبير، مطالبًا السيسي بضرورة الانتباه لذلك.

وأكد دراج أن نظام مبارك ونظام الإخوان وجهان لعملة واحدة، مشددًا على ضرورة استبعاد كل الوجوه القبيحة والفاسدة التي أفسدت حياة المصريين، لافتًا إلى أنه ضد استبعاد كل من انتمى للحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية لأن هناك الكثير منهم لم يرتكب أي جرائم سياسية أو مادية أو جنائية.