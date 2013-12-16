أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

أحمد دراج: هناك محاولات لترشيح شخصية مقربة من واشنطن لرئاسة الحكومة

Google+ Print
أحمد دراج: هناك محاولات لترشيح شخصية مقربة من واشنطن لرئاسة الحكومة أحمد دراج: هناك محاولات لترشيح شخصية مقربة من واشنطن لرئاسة الحكومة
وكيل مؤسسي "الدستور": البعض يحاول تشويه ثورة يناير بحجة قربه من .. وأرفض استبعاد كل أعضاء "الوطني" من السياسة

كتب : جهاد أحمد الإثنين 16-12-2013 18:38

أكد الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، أن هناك محاولة يقوم بها عدد من السياسيين "المقرّبين من أمريكا" لترشيح شخصية مقرّبة من الادارة الأمريكية لرئاسة .

وأضاف دراج، خلال لقائه ببرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور2"، أن هناك مَن يحاول تشويه ثورة 25 يناير بحجّة قربهم من الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وهذا خطأ كبير، مطالبًا السيسي بضرورة الانتباه لذلك.

وأكد دراج أن نظام مبارك ونظام الإخوان وجهان لعملة واحدة، مشددًا على ضرورة استبعاد كل الوجوه القبيحة والفاسدة التي أفسدت حياة المصريين، لافتًا إلى أنه ضد استبعاد كل من انتمى للحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية لأن هناك الكثير منهم لم يرتكب أي جرائم سياسية أو مادية أو جنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

وصول الرئيس السيسي إلى قاعدة أندروز الأمريكية بواشنطن

وصول الرئيس السيسي إلى قاعدة أندروز الأمريكية بواشنطن