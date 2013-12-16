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أحمد عساف: "حماس" استغلت معاناة سكان غزة خلال الطقس السيئ سياسيا

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أحمد عساف: "حماس" استغلت معاناة سكان غزة خلال الطقس السيئ سياسيا أحمد عساف: "حماس" استغلت معاناة سكان غزة خلال الطقس السيئ سياسيا

كتب : أ ش أ الإثنين 16-12-2013 17:17

أدان المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" الفلسطينية أحمد عساف، ما وصفه باستغلال حركة "حماس" لمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء الحصار والظروف المناخية العاصفة في الايام القليلة الماضية وقيامها بالمتاجرة بهذه المعاناة.

وقال عساف، في بيان الاثنين، إن قادة حماس بدلا من أن يكرسوا جهودهم لتخفيف معاناة سكان القطاع ، ركزوا على نسب جهود رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومته ، لهم والادعاء بأنهم هم من جلبوا المساعدات دون الاكتراث بمصير سكان غزة ،مضيفا ان حماس فشلت فشلا ذريعا في إدارة قطاع غزة لدرجة أن غالبية السكان هناك باتوا يحلمون بالهجرة بسبب القمع والظلم والمعاناة اليومية التي يعيشونها وبذلك تكون حماس قدمت أفضل هدية للاحتلال الاسرائيلي الهادف لتفريغ الارض من مواطنيها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الفلسطينية أن سبب مشكلة الكهرباء الحقيقية والوحيدة في غزة هي أن "قادة حماس يحصلون فواتير الكهرباء من أبناء القطاع ومن ثم يستولون على هذه الاموال بدلا من أن يسددوا قيمة هذه الكهرباء للجهات الموردة لضمان استمرارها كما هو الحال في كل بقاع العالم.

وحول المعاناة التي لحقت بسكان غزة بسبب المنخفض الجوي الاخير ، تساءل أحمد عساف: "لماذا لم تبذل حماس نفس الجهد في البنية التحتية في غزة كما بذلت في حفر الألأف الانفاق التي تستعملها لتجارتها لتدر عليها الاموال الطائلة، مؤكدا أن الحل الوحيد لانهاء معاناة سكان القطاع وفي كافة المناطق الفلسطينية يكمن في إنهاء حماس للانقسام والعودة للشرعية الوطنية المتمثلة في الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

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