مصدر عسكري ليبي: سقوط طائرة عسكرية مجهولة الهوية قرب الشواطئ الليبية

ترجيحات أن الطائرة أمريكية انطلقت من بارجة متمركزة قرب الساحل الليبي

كتب : محمد حسن عامر الإثنين 16-12-2013 18:11

سقطت طائرة مروحية عسكرية قبالة شواطئ مدينة درنة الليبية قرب حي "لميس"، وفق ما أكده شهود عيان من الموقع، وأكد مصدر عسكري بسلاح الجو الليبي أن الطائرة غير ليبية، ويعتقد أنها طائرة أمريكية خرجت من بارجة متمركزة قبالة سواحل ليبيا.

في سياق آخر، قال مصدر مقرب من جماعة أنصار الشريعة في ليبيا إن اجتماعًا سريًا يجري منذ يومين ما بين جماعة "أنصار الشريعة" في شرق ليبيا وممثلين عنها من تونس ومصر والجزائر، وممثل عن تنظيم القاعدة في بلاد العراق والشام (داعش) السوري، وذلك في مقر سري بأطراف المدينة.

وأكد مصدر مخابراتي انعقاد هذا الاجتماع، والذي يعتبر استكمالاً لاجتماع سابق عُقد منتصف سبتمبر الماضي يبحث سبل دعم أنصار الفكر الجهادي في سوريا وتقوية التعاون بين هذه الأطراف.

كان خلافًا قد أثير داخل الاجتماع بخصوص آلية "البيعة" التي تعني الخضوع الكامل لقائد التنظيم الأمير، وهو ما عارضه فرع الجماعة في ليبيا، خصوصًا بعد انضمام مقاتلين ليبييين لـ"داعش" تحت هذه الآلية، ما يعني عدم تبعيتهم للجماعة في ليبيا، حيث تريد الجماعة مشاركتهم في القتال هناك بشرط العودة إلى ليبيا فور انتهائهم من الحرب على الأراضي السورية.

اجتماع أنصار الشريعة في ليبيا يبحث التنسيق مع جماعة "عمر عبدالرحمن" المصرية

كما تم الاتفاق على تحويل مبلغ مالي عبارة عن جزء من عملية سطو مسلح لشحنة كان قد استولى عليها مقاتلون تابعون لتنظيم القاعدة في مدينة سرت الليبية أواخر أكتوبر 2013 قيمتها 10 مليون دولار أمريكي، و5 مليون يورو، و53 مليون دينار ليبي، تابعة لمصرف ليبيا المركزي، حيث سيتم تحويل قسم منها للمقاتلين الجهاديين في سوريا بعد أن قام فرع الجماعة الليبي بشراء سيارات دفع رباعي عددها 40 سيارة أودعت بمعسكر بمنطقة "الظهير" غربي سرت.

ومن أبرز الشخصيات التي تشارك في الاجتماع "أبو عياض" زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" في تونس، والمطلوب لدى السلطات التونسية قبل أشهر بعد أن تم تهريبه إلى الأراضي الليبية ليستقر في مدينة سرت، ومعه اثنان من المتهمين بالمشاركة في اغتيال المعارض التونسي "شكري بالعيد".

ويجري تنسيق بشكل كبير بين العناصر الجهادية المحلية ونظيراتها في الدول العربية، من بينها التنسيق مع جماعة "الشيخ الأسير عمر بن عبدالرحمن" الجهادية المصرية، ومد فرع لها داخل ليبيا تبنى المسؤولية عن استهداف مقر الصليب الأحمر والقنصلية البريطانية ومحاولة اغتيال القنصل الإيطالي في بنغازي عام 2012.