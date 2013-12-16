James Cameron يصوّر Avatar في نيوزلندا

أعلن المخرج James Cameron أنه اختار نيوزلندا لتصوير الأجزاء الثلاثة المقبلة من سلسلة أفلام Avatar. وكشف أن التحضيرات على قدم وساق للبدء بتصوير الأجزاء الجديدة من الفيلم حيث سيتم عرض الجزء الثاني في العام 2016 ويعرض كل 12 شهراً جزء جديد منه. وقال James Cameron أن اختياره لنيوزلندا لتصوير أفلامه يعود للحرفية التي يتمتّع بها التقنيون في هذا البلد، كما كشف أن كلفة كل جزء قد تتخطى الـ 400 مليون دولار. يذكر أن الجزء الأول من فيلم Avatar كان صدر في العام 2009 وتولّت المؤثرات البصرية فيه شركة Weta Digital النيوزلندية.