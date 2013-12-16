أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صحيفة سويسرية: صلاح لم يهتم بـ ' العناوين السياسية ' لمواجهة مكابي تل أبيب

Google+ Print
صحيفة سويسرية: صلاح لم يهتم بـ ' العناوين السياسية ' لمواجهة مكابي تل أبيب صحيفة سويسرية: صلاح لم يهتم بـ ' العناوين السياسية ' لمواجهة مكابي تل أبيب

أبرزت صحيفة (تاجزين زايجر) السويسرية في تقريرا لها، الأجواء السياسية المرتقبة التي ستواجه الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل في لقاء مكابي تل أبيب بدور الـ32 للدوري الأوروبي.

ويصطدم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني مرة أخرى بمكابي تل أبيب بعد مواجهة بطل إسرائيل في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، وذلك في الدوري الأوروبي بعدما أوقعتهما القرعة التي أجريت الأثنين.

وذكرت الصحيفة إلى أن العلاقة التاريخية بين وإسرائيل ستجعل العناوين التي تخص المواجهة ذات طابع سياسي، خاصة مع المصري محمد صلاح.

وأشارت إلى أن صلاح لم يتأثر بالعناوين السياسية لمواجهة مكابي تل أبيب، بدليل أنه نجح في التسجيل خارج ملعبه.

ويلعب صلاح أولى مواجهاته مع مكابي في دور الـ32 في إسرائيل يوم 20 فبراير 2014، على أن تكون العودة في سويسرا بعد أسبوع.

وشهد لقاء الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا تعادل بازل في الذهاب 3-3 بعد تقدمه بثلاثية نظيفة، كان لصلاح نصيبا في الهدف الثاني، فيما فاز بطل سويسرا على ملعبه بهدف دون رد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة