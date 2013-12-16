صحيفة سويسرية: صلاح لم يهتم بـ ' العناوين السياسية ' لمواجهة مكابي تل أبيب

أبرزت صحيفة (تاجزين زايجر) السويسرية في تقريرا لها، الأجواء السياسية المرتقبة التي ستواجه الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل في لقاء مكابي تل أبيب بدور الـ32 للدوري الأوروبي.

ويصطدم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني مرة أخرى بمكابي تل أبيب بعد مواجهة بطل إسرائيل في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، وذلك في الدوري الأوروبي بعدما أوقعتهما القرعة التي أجريت الأثنين.

وذكرت الصحيفة إلى أن العلاقة التاريخية بين مصر وإسرائيل ستجعل العناوين التي تخص المواجهة ذات طابع سياسي، خاصة مع المصري محمد صلاح.

وأشارت إلى أن صلاح لم يتأثر بالعناوين السياسية لمواجهة مكابي تل أبيب، بدليل أنه نجح في التسجيل خارج ملعبه.

ويلعب صلاح أولى مواجهاته مع مكابي في دور الـ32 في إسرائيل يوم 20 فبراير 2014، على أن تكون العودة في سويسرا بعد أسبوع.

وشهد لقاء الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا تعادل بازل في الذهاب 3-3 بعد تقدمه بثلاثية نظيفة، كان لصلاح نصيبا في الهدف الثاني، فيما فاز بطل سويسرا على ملعبه بهدف دون رد.