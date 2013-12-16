كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني يلتقي «آشتون» الثلاثاء

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، الذي يزور ألمانيا للمشاركة في اجتماع منظمة «كوربر» الألمانية، سيلتقي، صباح الثلاثاء، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون.وأضافت أنه من المقرر أن يجري «عراقجي» محادثات مع كبار المسؤولين الألمان، وتحديدًا وكيلة وزير الخارجية الألمانية، حول المفاوضات النووية بين طهران و مجموعة «5+1» .سيغادر «عراقجي» ألمانيا، مساء الثلاثاء، متوجهًا إلي بروكسل، لعقد اجتماعه مع «آشتون»، والبحث حول أحدث المستجدات حول الملف النووي الإيراني.

شبكةعيونالإخبارية

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