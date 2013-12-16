صحيفة تركية: أنقرة زودت مقاتلي المعارضة السورية بـ47 طنًّا من الأسلحة

قالت صحيفة تركية، الإثنين، استنادًا إلى وثائق رسمية تركية، إن تركيا سلمت مقاتلي المعارضة السورية، منذ يونيو، 47 طنًّا من الأسلحة والذخيرة، «رغم نفي أنقرة المتكرر».

وأوضحت الصحيفة أنه، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة عن تجارة البضائع، والمركز التركي للإحصاءات، فإن مجموعات المعارضة السورية تسلمت خلال سبتمبر، 29 طنًّا من المعدات العسكرية.

وتابعت الصحيفة أن «الحكومة التركية التي تدعم المعارضة السورية نفت (دائمًا) تسليم أي شحنات أسلحة إلى المقاتلين المعارضين، رغم نشر معلومات في هذا الشأن في الصحف الدولية».

وقال دبلوماسي تركي، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «تركيا لا تقدم أسلحة لأي مجموعة معارضة في سوريا»، إلا أنه أشار إلى أن الأرقام التي أوردتها الصحيفة، يمكن أن تكون متعلقة بأسلحة «ليست للاستخدام العسكري»، مثل بنادق الصيد.