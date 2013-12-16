وادي دجلة يتعاقد مع عصام الحضري لمدة 6 أشهر

أعلن نادي وادي دجلة عن التعاقد مع الحارس عصام الحضرى، حارس مرمى نادي المريخ السوداني السابق لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر.

ومن المنتظر أن ينضم الحضري اليوم الاثنين إلي تدريبات دجلة تحت إشراف هاني رمزي المدير الفني.

وأعلن نادي وادي دجلة التعاقد مع “الحضري” في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بحضور المهندس ماجد سامي رئيس النادي والحضري وهاني رمزي المدير لفني للفريق وعلي أبوجريشة المشرف علي الكرة ومدرب حراس مرمي الفريق ومحمد شيحة وكيل اللاعب.

وتضمن عقد الحضري مع وادي دجلة إمكانية التجديد للاعب لمدة موسم آخر عقب نهاية العقد.