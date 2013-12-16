أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وادي دجلة يتعاقد مع عصام الحضري لمدة 6 أشهر

Google+ Print
وادي دجلة يتعاقد مع عصام الحضري لمدة 6 أشهر وادي دجلة يتعاقد مع عصام الحضري لمدة 6 أشهر

أعلن نادي وادي دجلة عن التعاقد مع الحارس عصام الحضرى، حارس مرمى نادي المريخ السوداني السابق لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر.

ومن المنتظر أن ينضم الحضري اليوم الاثنين إلي تدريبات دجلة تحت إشراف هاني رمزي المدير الفني.

وأعلن نادي وادي دجلة التعاقد مع “الحضري” في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بحضور  المهندس ماجد سامي رئيس النادي والحضري  وهاني رمزي المدير لفني للفريق وعلي أبوجريشة المشرف علي الكرة ومدرب حراس مرمي الفريق ومحمد شيحة وكيل اللاعب.

وتضمن عقد الحضري مع وادي دجلة إمكانية التجديد للاعب لمدة موسم آخر عقب نهاية العقد.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا