اتحاد عمال العرب يتوقع وصول حجم التبادل التجارى إلى 70 مليار دولار

توقع الأمين العام للاتحاد الدولى للعمال العرب صالح قلية، أن يصل حجم التبادل التجارى العربى إلى 70 مليار دولار فى السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه تجاوز 45 مليار دولار حالياً.

وقال صالح، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثامنة للمجلس المركزى للاتحاد العربى لعمال المصارف والأعمال المالية باتحاد المصارف اليوم، الاثنين، بالخرطوم، إن تشجيع الاستثمار، وفائض رؤوس الأموال العربية تعد من العناوين الرئيسية للحد من البطالة وتحسين مناخ الاستثمار، رغم القصور فى بعض التشريعات والقوانين فى مجال الاستثمار والخلل الأمنى فى بعض الدول العربية.

وأشار الأمين العام للاتحاد الدولى للعمال العرب، إلى ضرورة وضع دراسة وبحوث حول فوائض رؤوس الأموال العربية، وأن نتعاون وندعم الشراكة والتكامل بين الدول العربية، مشيراً إلى أن حجم البطالة العربية بلغ 18% معظمها من الشباب.

وقال صالح، "نريد أن نصل إلى قوانين وتشريعات تساهم فى جذب استثمارات جديدة بين الدول العربية".

ومن جانبه، أكد نور الهدى فتح العليم رئيس نقابة عمال المصارف والأعمال المالية والحسابية والتجارة والتأمين، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية.

وقال إن العالم العربى مؤهل لقيادة الاقتصاد العالمى لوجود ثروات طبيعية فيه، مشيراً إلى تهيئة مناخ الاستثمار فى السودان، وقال "إنه يحتاج للأيدى العاملة العربية".

وأضاف نور الهدى، أن الملتقى يتضمن أوراق عمل متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنافس رؤوس الأموال العربية.

وأشار إلى أن حجم الفجوة الغذائية فى الوطن العربى تبلغ 45 مليار دولار، معربا عن أمله أن ينجح المؤتمر ويخرج بتوصيات مهمة تحقق التعاون والشراكة العربية.